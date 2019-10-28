На севере Кировской области выпало 15 сантиметров снега

СЕГОДНЯ 16:52 2019-10-28T16:53:33+03:00

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В северных районах Кировской области, сегодня, 28 октября, наступила зима. Фотографии заснеженных домов и улиц появились в сообществе «Любительская метеорология» в Кирове. По словам жителей села Яхреньга, высота снежного покрова достигла 15 сантиметров.

Высота снежного покрова достигла 15 сантиметров. Фото: Сергей КОКОВИН, vk.com/meteokirov

- Северо-запад и север региона оказался под влиянием холодного фронта в тылу активного и глубокого циклона, - уточнили в сообществе.

На неделе в Кирове тоже может выпасть снег. Фото: Евгений МУРАВЬЕВ, vk.com/meteokirov

Напомним, что в Киров похолодание придет уже сегодня ночью. По прогнозам синоптиков, температура воздуха опустится до -5 градусов. Однако формирования постоянного снежного покрова в нашем городе пока не ожидается.

Пользователи соцсетей опубликовали фотографии заснеженных улиц. Фото: vk.com/meteokirov

Кроме того, в понедельник сотрудники МЧС объявили в Кирове метеопредупреждение из-за сильного ветра. Его порывы местами достигают 25 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU