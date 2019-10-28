2019-10-28T15:24:38+03:00
Происшествия

В Кирове сделали операцию восьмилетней девочке, которая пострадала в ДТП в Нолинском районе

Сейчас состояние ребенка стабильно тяжелое
Анна КРЮКОВА
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Девочку планируют перевести в палатуДевочку планируют перевести в палатуФото: Анна КРЮКОВА
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Восьмилетняя девочка, которая пострадала при столкновении микроавтобуса и «ВАЗа» в Нолинском районе, перенесла операцию. Сейчас состояние девочки стабильно тяжелое. Сегодня, 28 октября, ребенка планируют перевести из реанимации в палату. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе минздрава Кировской области.

Напомним, что восьмилетнюю девочку привезли в Киров из Нолинского района в субботу, 26 октября. На следующий день в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии перевели еще троих пострадавших. Сейчас один из молодых людей остается в реанимации. Медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое. Еще у одного пострадавшего состояние удовлетворительное. Третьего молодого человека выписали. Он будет продолжать лечение амбулаторно.

Напомним, что ДТП, в котором четыре человека погибли и 8 пострадали, произошло 130 километре автодороги Киров - Малмыж - Вятские Поляны. Около 17.00 водитель микроавтобуса «Форд Транзит» выехал на «встречку», где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114.

ИСТОЧНИК KP.RU

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