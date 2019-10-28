2019-10-28T13:20:14+03:00
Происшествия

Порывы ветра в Кировской области будут достигать 25 м/c

Сотрудники МЧС просят жителей быть внимательными и осторожными
Анна КРЮКОВА
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Ветер усилится во второй половине дняВетер усилится во второй половине дняФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В регионе объявили метеопредупреждение. Пресс-служба МЧС по Кировской области предупреждает жителей, что порывы ветра сегодня, 28 октября, будут достигать 25 м/с. Усиление ветра ожидается во второй половине дня.

В Кировском управлении гражданской защиты жителям напоминают, что при сильном ветре нежелательно находиться рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами. Кроме того, выходя из дома, нужно проверить, закрыты ли окна, и выключены ли электроприборы.

В администрации города отметили, что сити-менеджер Илья Шульгин поручил муниципальным службам усилить контроль за состоянием объектов энергоснабжения и ЖКХ, проверить работоспособность источников аварийного питания, запасов топлива.

ИСТОЧНИК KP.RU

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