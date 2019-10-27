2019-10-27T18:21:45+03:00
Происшествия

Сотрудники МЧС рассказали, как работали на месте аварии в Нолинском районе

Специалистам понадобился специальный инструмент
Анна КРЮКОВА
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Авария произошла около 17.00. Фото: Татьяна ПЕРЕСКОКОВААвария произошла около 17.00. Фото: Татьяна ПЕРЕСКОКОВА
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Сотрудники МЧС рассказали, как спасали пострадавших в аварии в Нолинском районе. На помощь людям выезжали сотрудники пожарной части №41 из города Нолинск. Они спасли из автомобиля «ВАЗ» восьмилетнюю девочку и пассажира из микроавтобуса «Форд».

- Деблокировку пострадавшего ребенка произвели с помощью гидравлического инструмента, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Кировской области. - Также из легкового автомобиля извлекли четыре тела. На месте аварии работала оперативная группа Главного управления МЧС России с психологом.

Напомним, что смертельное ДТП произошло в субботу, 26 октября. На 130 километре автодороги Киров-Малмыж-Вятские Поляны столкнулись микроавтобус «Форд Транзит» и ВАЗ-2114. Четыре человека скончались на месте. Еще 13 получили травмы различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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