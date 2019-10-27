2019-10-27T18:09:41+03:00
Происшествия

На улице Гороховской жители боятся спать ночами из-за постоянных поджогов

Очередной из них произошел 27 октября
Анна КРЮКОВА
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В доме обгорела лестница. Фото: предоставлено ОНДПР г. КироваВ доме обгорела лестница. Фото: предоставлено ОНДПР г. Кирова
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В воскресенье, 27 октября, неизвестные пытались поджечь жилой дом по улице Гороховской. По информации ОНДПР города Кирова, сообщение о пожаре поступило на пульт около 05.00 часов. Огонь жители смогли потушить своими силами. В доме обгорели деревянные конструкции лестницы.

По предварительным данным, пожар вспыхнул из-за того, что неизвестный внес в дом источник огня. По словам кировчан, этот дом и другие деревянные здания, и хозяйственные постройки пытаются поджечь уже не в первый раз. Из-за предыдущих пожаров некоторые жители боятся спать ночами.

Чтобы обезопасить себя, люди оборудовали подъезд дымовыми извещателями. Благодаря чему жильцы и смогли рано утром обнаружить пожар и не дать огню распространиться. Сейчас по факту поджога проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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