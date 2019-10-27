Метеопредупреждение: порывы ветра в Кировской области будут достигать 21 м/с
Местами в регионе пройдут кратковременные дожди
В регионе прогнозируют сильный ветерФото: Михаил ФРОЛОВ
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Жителей Кировской области предупреждают о сильном ветре. Так, его порывы в воскресенье, 27 октября, будут достигать 21 м/с. Информацию опубликовала пресс-служба ГУ МЧС по Кировской области.
Также в регионе могут пройти кратковременные, а местами и умеренные дожди. Днем температура воздуха составит +7…+12 градусов. К ночи станет прохладнее, ожидается +4 градуса.
Из-за сложившихся метеорологических условий повышается вероятность увеличения количества ДТП. Водителей просят не нарушать скоростной режим и дистанцию.
ИСТОЧНИК KP.RU