В ГИБДД рассказали о предполагаемом виновнике страшной аварии в Нолинском районе
В УГИБДД по Кировской области назвали предполагаемого виновника аварии в Нолинском районе. Напомним, что вчера в 16.25 столкнулись микроавтобус «Форд Транзит» и ВАЗ-2114. Трагедия произошла на 130 километре автодороги Киров - Малмыж - Вятские Поляны.
По предварительным данным, на полосу встречного движения выехал 47-летний водитель автомобиля «Форд Транзит». Там он столкнулся с «легковушкой», которой управлял 42-летний мужчина. В результате аварии погибли четыре человека. Еще более восьми человек получили травмы различной степени тяжести.
По словам местных жителей, вчера к месту ДТП никого не пускали, все было перекрыто. Поэтому какие-либо детали случившегося им узнать не удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU