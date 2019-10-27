В ГИБДД рассказали о предполагаемом виновнике страшной аварии в Нолинском районе

СЕГОДНЯ 10:59 2019-10-27T16:28:08+03:00

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В УГИБДД по Кировской области назвали предполагаемого виновника аварии в Нолинском районе. Напомним, что вчера в 16.25 столкнулись микроавтобус «Форд Транзит» и ВАЗ-2114. Трагедия произошла на 130 километре автодороги Киров - Малмыж - Вятские Поляны.

По предварительным данным, на полосу встречного движения выехал 47-летний водитель автомобиля «Форд Транзит». Там он столкнулся с «легковушкой», которой управлял 42-летний мужчина. В результате аварии погибли четыре человека. Еще более восьми человек получили травмы различной степени тяжести.

По словам местных жителей, вчера к месту ДТП никого не пускали, все было перекрыто. Поэтому какие-либо детали случившегося им узнать не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU