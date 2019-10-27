2019-10-27T16:24:58+03:00
Происшествия

В Кировской области 40 человек погибло в пожарах из-за курения

Еще 15 жителей получили травмы
Анна КРЮКОВА
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Кировчан просят соблюдать правила пожарной безопасностиКировчан просят соблюдать правила пожарной безопасностиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За прошедшие девять месяцев в Кировской области произошло 2219 пожаров. В 179 из этих случаев огонь вспыхнул из-за курения в нетрезвом виде. Статистику опубликовала пресс-служба ГУ МЧС по Кировской области.

В огне из-за курения погибли 40 человек. Еще 15 жителей региона получили травмы. Кировчанам напоминают о необходимости соблюдать меры пожарной безопасности. Так, нельзя курить лежа в постели. Тушить сигарету можно только в пепельнице. Также не стоит оставлять без присмотра пьяных родственников.

Если же пожар все-таки произошел, нужно позвонить по номеру 112. Кроме того, необходимо как можно быстрее покинуть горящее помещение, закрыв при этом двери и окна. Если квартира сильно задымлена, пробираться к выходу необходимо пригнувшись к полу. Там меньше дыма. Рот и нос следует прикрыть мокрой тканью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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