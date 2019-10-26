Елена Ковалева: «Передача сетей «Водоканалу» прошла для города безболезненно»

СЕГОДНЯ 17:47 2019-10-26T17:47:06+03:00

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В пятницу, 25 октября, на заседании постоянной комиссии Кировской гордумы по транспорту, ЖКХ, экологии и безопасности жизнедеятельности депутаты обсудили работу МУП «Водоканал». По словам директора предприятия, передача сетей, в целом, прошла успешно. Однако некоторые трудности все-таки возникли. Так, АО «Кировские коммунальные системы» по какой-то причине не смогли передать «Водоканалу» полную клиентскую базу. Речь идет о более 170 тысяч потребителей.

Однако совместная работа предприятия, властей, и расчетно-консультационного центра привели к тому, что начисления удалось произвести 151 тысяче кировчан, что составляет 89% от общего количества потребителей.

В целом же, предприятие работает в штатном режиме и готово к наступлению холодов. Для этого сформированы аварийные бригады, закуплены реагенты, автопарк постепенно наполняется необходимой спецтехникой.

Глава города Елена Ковалева также отметила качественную работу предприятия и подчеркнула, что передача функций водоснабжения Кирова от «ККС» «Водоканалу» прошла безболезненно. Мэр города предложила объединить усилия, чтобы предприятие смогло заработать в полную силу за короткие сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU