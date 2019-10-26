2019-10-26T15:20:58+03:00
Общество

Бездомных собак в Кирове теперь помечают желтыми бирками

Это означает, что животное безопасно для человека
Анна КРЮКОВА
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Бездомных животных в Кирове теперь будут помечать желтыми биркамиБездомных животных в Кирове теперь будут помечать желтыми биркамиФото: Алексей ФОКИН
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Теперь животных с желтыми бирками на ушах можно увидеть не только за границей, но и в Кирове. Таким образом в нашем городе теперь будут помечать бездомных собак. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Бирки появятся только на ушах тех животных, которые вакцинированы и стерилизованы. Проводит биркование подрядчик в соответствии с муниципальным контрактом.

На каждой бирке будет содержаться индивидуальный номер. Так что если собака снова окажется на улице, желтый знак поможет узнать «историю» животного. Также в департаменте городского хозяйства отметили, что сейчас всем питомцам с бирками ищут новых хозяев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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