Бездомных собак в Кирове теперь помечают желтыми бирками

СЕГОДНЯ 15:12 2019-10-26T15:20:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Теперь животных с желтыми бирками на ушах можно увидеть не только за границей, но и в Кирове. Таким образом в нашем городе теперь будут помечать бездомных собак. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Бирки появятся только на ушах тех животных, которые вакцинированы и стерилизованы. Проводит биркование подрядчик в соответствии с муниципальным контрактом.

На каждой бирке будет содержаться индивидуальный номер. Так что если собака снова окажется на улице, желтый знак поможет узнать «историю» животного. Также в департаменте городского хозяйства отметили, что сейчас всем питомцам с бирками ищут новых хозяев.

ИСТОЧНИК KP.RU