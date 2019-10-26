Кировских срочников в части, где расстреляли восьмерых военных, нет

СЕГОДНЯ 13:23 2019-10-26T15:33:06+03:00

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В пятницу, 25 октября, произошла бойня в войсковой части №54160 поселка Горный Забайкальского края. Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев во время пересменки наряда. От ранений семеро человек погибли на месте. Еще один военный скончался в больнице. Двое молодых парней тяжело ранены. Нашим коллегам из «КП-Иркутск» удалось узнать, что по предварительной информации, причина расстрела - в нервном срыве бойца. Сейчас Рамиль задержан, с ним работают следователи.

«Комсомолка» дозвонилась до Комитета солдатских матерей и выяснила, что в этой части кировские солдаты-срочники службу не проходят. Однако наши военные есть в Борзе Читинской области и поселке Песчанка.

Напомним, что проблемы в Забайкальском военном округе уже были. Так, в Борзе у кировских призывников отбирали телефоны, требовали деньги, кого-то даже избивали. Некоторые парни постоянных издевательств не выдерживали. Солдат увозили в больницу с нервными срывами.

ИСТОЧНИК KP.RU