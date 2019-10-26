После теплых выходных в Киров придет резкое похолодание

СЕГОДНЯ 10:36 2019-10-26T10:36:26+03:00

Уже в понедельник в городе выпадет снег

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Выходные в Кирове ожидаются очень ветреными. В субботу утром в Кирове будет светить солнце. Воздух погреется до +8 градусов. К вечеру в городе может пойти дождь. Порывы ветра будут достигать 7-16 м/с. Ночью станет прохладнее до +4…+8 градусов.

В воскресенье в самого утра по всей территории Кировской области зарядят дожди. Температура воздуха утром составит +7 градусов. Днем ожидается небольшое потепление до +9 градусов. Порывы ветра будут достигать 7-20 м/с. Вечером ожидается резкое похолодание до +3 градусов.

Уже в начале недели, по информации сообщества «Любительская метеорология» в Кирове, температура воздуха может опуститься до -10. Ожидаются осадки в виде снега и сильная гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU