После теплых выходных в Киров придет резкое похолодание
Выходные в Кирове ожидаются очень ветреными. В субботу утром в Кирове будет светить солнце. Воздух погреется до +8 градусов. К вечеру в городе может пойти дождь. Порывы ветра будут достигать 7-16 м/с. Ночью станет прохладнее до +4…+8 градусов.
В воскресенье в самого утра по всей территории Кировской области зарядят дожди. Температура воздуха утром составит +7 градусов. Днем ожидается небольшое потепление до +9 градусов. Порывы ветра будут достигать 7-20 м/с. Вечером ожидается резкое похолодание до +3 градусов.
Уже в начале недели, по информации сообщества «Любительская метеорология» в Кирове, температура воздуха может опуститься до -10. Ожидаются осадки в виде снега и сильная гололедица.
ИСТОЧНИК KP.RU