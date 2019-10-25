Кировские депутаты обсудили трудоустройство подростков

СЕГОДНЯ 17:28 2019-10-25T18:48:56+03:00

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В Кирове проживает более 18 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет. Многие из них на летний период, а также в свободное от учебы время ищут работу. Это стремление находит отклик как у представителей власти, так и у потенциальных работодателей.

- Детям необходимо прививать любовь к труду, дисциплину, желание быть полезными для общества, - отметила глава города Елена Ковалева. - Мы понимаем, что трудоустройство приводит к снижению правонарушений, в том числе и в летний период. Кроме того, подростки, принимая участие в труде, могут понять, какую профессию они бы хотели выбрать в будущем. На данный момент с трудоустройством несовершеннолетних есть сложности, но сегодня мы бы хотели понять, как их преодолеть.

Одна из таких проблем - недостаточное количество работодателей, готовых принять подростков на работу. В первую очередь это связано с тем, что за условиями труда несовершеннолетних следят с особой тщательностью. Так, за прошедшее лето было проведено 12 плановых проверок. Несмотря на это, за счет субсидии работу школьникам предоставили 84 работодателя. Ещё 19 предприятий города Кирова смогли самостоятельно организовать рабочие места для подростков. Всего в текущем году на предприятия были трудоустроены 2027 несовершеннолетних.

Как было отмечено, преимущественным правом пользуются подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации: дети из малообеспеченных семей, или состоящие на учете (в школьных комиссиях или ПДН). Такой подход позволяет оказать им дополнительную финансовую поддержку. Так, средняя зарплата подростков за один месяц составила порядка 5 тысяч рублей. При этом подростки работали не более 3 часов 12 минут в день на протяжении 15 рабочих дней.

Участники круглого стола сошлись во мнении, что необходимо создавать дополнительные стимулы для привлечения работодателей.

Глава города посоветовала начать подготовку к следующему летнему периоду заранее: составить базу работодателей с информацией о предлагаемых видах работ и необходимым количеством рабочих мест. Эти сведения передадут в школы. Так у подростков появится возможность подумать над тем, кем они хотят поработать. Кроме того, на мероприятии было предложено упростить получение медицинских справок, чтобы в кратчайшие сроки школьники могли получать доступ к работе.

ИСТОЧНИК KP.RU