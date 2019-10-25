2019-10-25T18:28:58+03:00
Общество

КТК выяснит, кто виновен в аварии на улице Воровского

Участок трубопровода уже меняли в 2008 году
Анна КРЮКОВА
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Дефект на трубопроводе уже устранили. Фото: vk.com/zlo43Дефект на трубопроводе уже устранили. Фото: vk.com/zlo43
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КТК выяснит, кто должен отвечать за коммунальную аварию на улице Воровского. Об этом представитель компании сообщил на заседании комиссии по транспорту и ЖКХ. По словам специалиста, данный участок трубопровода уже меняли в 2008 году. Тогда город еще не заключил с «Кировской теплоснабжающей компанией» концессионное соглашение.

- Прорыв на трубопроводе возник из-за «прокапывания поверхностных вод», - отметили в КТК. - Сейчас мы определяем, виновен ли в возникновении дефекта подрядчик. Мы разберем проектную документацию и сделаем выводы, в чем было дело.

Напомним, что вчера, 24 октября, на трубопроводе возник прорыв в районе дома № 133 по ул. Воровского. Из-за ЧП в районе площади Конева резко ухудшилась видимость. Также пришлось отключить отопление в домах на улицах Производственной - Менделеева - Солнечной и Воровского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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