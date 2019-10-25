2019-10-25T18:20:02+03:00
Происшествия

Чиновник получил штраф за 105 срубленных деревьев

Экс-замглавы администрации Нижнеивкинского городского поселения признан виновным в халатности
Алена ЗАЙЦЕВА
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Более ста деревьев пострадало от халатности чиновникаБолее ста деревьев пострадало от халатности чиновника
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В июне 2018 года замглавы городского поселения исполнял обязанности главы. И в это время он подписал документы, разрешающие одному из индивидуальных предпринимателей вырубить 166 деревьев.

- В результате ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей, без всесторонней проверки наличия или отсутствия законных оснований для свода деревьев, без фактического выхода на место, проявляя халатность, рассмотрел заявление бизнесмена, - комментируют действия чиновника в СУ СК РФ по Кировской области.

В итоге предприниматель начала рубить деревья в особоохраняемой курортной зоне. Он успел спилить 105 деревьев. Тревогу забили местные жители. После обращения в силовые структуры вырубку удалось остановить.

За то, что чиновник подписал документы, не разобравшись в ситуации, он получил штраф в 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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