Семь улиц Кирова отремонтируют дополнительно
До середины ноября в Кирове дополнительно планируют отремонтировать семь улиц. Речь идет об участках по улицам Розы Люксембург, Чернышевского, Сормовской, Искры, Шинников, Советской (подъезд к поликлинике в Нововятском районе) и тренера Пушкарева (подъездные пути к Нововятской набережной).
Общая протяженность планируемых к ремонту участков – 2,2 километра.
Деньги на дополнительный ремонт появились из-за экономии средств при реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
На данный момент уже объявлены торги на определение подрядчика.
- Кроме того, на Октябрьском проспекте от улицы Красноармейская до улицы Милицейская планируются дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения: установка пешеходных ограждении, дорожных знаков и нанесение разметки, - сообщает правительство Кировской области. - Стоимость работ составит порядка 2 млн рублей. В настоящее время готовится документация для объявления торгов по заключению контракта. Выполнить работы планируется в ноябре этого года.
КСТАТИ
Как неоднократно подчеркивал председатель правительства Кировской области Александр Чурин, для обеспечения безопасности дорожного движения необходимо выполнять работы комплексно: своевременно устанавливать барьерные ограждения, правильно организовывать светофорное регулирование, обустраивать пешеходные переходы и тротуары.
ВАЖНО
Нацпроект «БКАД» был разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
ИСТОЧНИК KP.RU