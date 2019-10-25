Семь улиц Кирова отремонтируют дополнительно

СЕГОДНЯ 14:19 2019-10-25T17:56:36+03:00

Все работы выполнят до середины ноября

Изменить размер текста: A A

До середины ноября в Кирове дополнительно планируют отремонтировать семь улиц. Речь идет об участках по улицам Розы Люксембург, Чернышевского, Сормовской, Искры, Шинников, Советской (подъезд к поликлинике в Нововятском районе) и тренера Пушкарева (подъездные пути к Нововятской набережной).

Общая протяженность планируемых к ремонту участков – 2,2 километра.

Деньги на дополнительный ремонт появились из-за экономии средств при реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На данный момент уже объявлены торги на определение подрядчика.

- Кроме того, на Октябрьском проспекте от улицы Красноармейская до улицы Милицейская планируются дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения: установка пешеходных ограждении, дорожных знаков и нанесение разметки, - сообщает правительство Кировской области. - Стоимость работ составит порядка 2 млн рублей. В настоящее время готовится документация для объявления торгов по заключению контракта. Выполнить работы планируется в ноябре этого года.

КСТАТИ

Как неоднократно подчеркивал председатель правительства Кировской области Александр Чурин, для обеспечения безопасности дорожного движения необходимо выполнять работы комплексно: своевременно устанавливать барьерные ограждения, правильно организовывать светофорное регулирование, обустраивать пешеходные переходы и тротуары.

ВАЖНО

Нацпроект «БКАД» был разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

ИСТОЧНИК KP.RU