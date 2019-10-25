2019-10-25T17:16:57+03:00
Общество

Ночью в Кировской области было видно полярное сияние

Красивое явление удалось сфотографировать жителям Верхошижемья и Кикнура
Алена ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Фото: Леонид ГОРБУНОВФото: Леонид ГОРБУНОВ
Изменить размер текста:

В ночь с 24 на 25 октября жители нескольких районов Кировской области могли наблюдать красивое явление – северное сияние. Группа «Любительская метеорология в Кирове» опубликовала несколько фото. Небо окрасилось в приятный нежно-зеленый и фиолетовый цвета.

Фото: Леонид ГОРБУНОВ

Фото: Леонид ГОРБУНОВ

Это не первое полярное сияние, снимки которого публикуют кировчане. Обычно они бывают после вспышек на Солнце.

Фото: vk.com/skinny_elk

Фото: vk.com/skinny_elk

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кировские депутаты обсудили трудоустройство подростков
НТИ «Энерджинет» рекомендовал масштабировать проект «Цифровой РЭС-Янтарьэнерго» не только в России, но и за рубежом
КТК выяснит, кто виновен в аварии на улице Воровского
Чиновник получил штраф за 105 срубленных деревьев
Специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» прочитают информационный курс по цифровой трансформации в электросетевом комплексе для студентов одновременно в 20 регионах страны
«Если вы создаете самокат, он должен проехать!»
Семь улиц Кирова отремонтируют дополнительно
«Россети Центр и Приволжье»: каникулы должны быть безопасными!
В Кировской области растет число аудиалов
Депутаты единогласно проголосовали за отставку Владимира Быкова
В Чепецке прокуратура заблокировала 12 сайтов, распространяющих информацию об АУЕ
В небе над Кировом пролетел яркий болид
Кировчане смогут увидеть полярное сияние
Продукция четырех кировских производителей уехала в Азербайджан