Ночью в Кировской области было видно полярное сияние

СЕГОДНЯ 13:02 2019-10-25T17:16:57+03:00

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В ночь с 24 на 25 октября жители нескольких районов Кировской области могли наблюдать красивое явление – северное сияние. Группа «Любительская метеорология в Кирове» опубликовала несколько фото. Небо окрасилось в приятный нежно-зеленый и фиолетовый цвета.

Фото: Леонид ГОРБУНОВ

Это не первое полярное сияние, снимки которого публикуют кировчане. Обычно они бывают после вспышек на Солнце.

Фото: vk.com/skinny_elk

ИСТОЧНИК KP.RU