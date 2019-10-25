Ночью в Кировской области было видно полярное сияние
Красивое явление удалось сфотографировать жителям Верхошижемья и Кикнура
Фото: Леонид ГОРБУНОВ
Изменить размер текста:
В ночь с 24 на 25 октября жители нескольких районов Кировской области могли наблюдать красивое явление – северное сияние. Группа «Любительская метеорология в Кирове» опубликовала несколько фото. Небо окрасилось в приятный нежно-зеленый и фиолетовый цвета.
Фото: Леонид ГОРБУНОВ
Это не первое полярное сияние, снимки которого публикуют кировчане. Обычно они бывают после вспышек на Солнце.
Фото: vk.com/skinny_elk
ИСТОЧНИК KP.RU