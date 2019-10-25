2019-10-25T17:15:59+03:00
Общество

Депутаты единогласно проголосовали за отставку Владимира Быкова

Первым в повестке дня стоял вопрос о досрочном сложении полномочий председателя Заксобрания
Евгений ДЕМИХОВ
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Владимир Быков покинул зал заседаний. Фото: zsko.ruВладимир Быков покинул зал заседаний. Фото: zsko.ru
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В пятницу, 25 октября, завершил свою работу на посту председателя регионального Заксобрания Владимир Быков. Эту должность он занимал на протяжении трех лет. Основанием для досрочного сложения полномочий послужило личное заявление.

- Мы приветствуем это решение, считаем его закономерным и для многих долгожданным, - отметил депутат Федор Сураев.

Во время голосования по вопросу сложения полномочий 46 народных избранников отдали свой голос «за». Решение принято единогласно.

Далее депутаты рассмотрели вопрос об избрании исполняющего обязанности председателя Заксобрания. За кандидатуру Германа Гончарова проголосовали 32 человека. Он принял полномочия и вместо Владимира Быкова продолжил председательствовать на пленарном заседании. Экс-председатель Владимир Быков покинул зал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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