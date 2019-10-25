2019-10-25T16:53:18+03:00
Общество

В небе над Кировом пролетел яркий болид

Метеорологи-любители просят поделиться фотографиями
Алена ЗАЙЦЕВА
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Фото: vk.com/meteokirovФото: vk.com/meteokirov
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Четверг стал днем, богатым на наблюдения небесных явлений.

- Вечером 24 октября нам поступило сообщение о наблюдении сгорания в атмосфере яркого космического объекта над северо-востоком Кировской области в 18.20 по местному времени, - сообщает группа «Любительская метеорология в Кирове». - Объект летел с востока на запад и в течении примерно 5 секунд светился бирюзовым светом. При этом наблюдался его распад на отдельные фрагменты.

Как сообщает очевидец Сергей Бисеров, полет происходил в зените, то есть прямо в центре неба. А через полторы-две минуты послышался звук раскатистого грома.

Метеорологи-любители просят поделиться фотографиями в группе.

СПРАВКА «КП»

Болид — яркий метеор (ярче, чем Венера). Особо яркие болиды иногда называют суперболидами. Болиды часто оставляют яркий след (хвост) из пыли и ионизованных газов. Метеориты перед выпадением на Землю видны как болиды. Полет может сопровождаться звуком или нарушением радиосвязи. Для наблюдения за болидами были созданы болидные сети в США, Канаде и Европе. Однако они не показали особой эффективности. Сейчас наблюдение за болидами ведется и со спутников. Явление изучается метеоритикой. Если фрагменты метеора достигают поверхности земли, то это уже метеорит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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