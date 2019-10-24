2019-10-24T17:30:04+03:00
Происшествия

Кировчане смогут увидеть полярное сияние

Лучше всего природное явление будет видно жителям северной половины области
Анна КРЮКОВА
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Явление можно будет увидеть сегодня вечером и ночью. Фото: pixabay.comЯвление можно будет увидеть сегодня вечером и ночью. Фото: pixabay.com
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Уже сегодня, 24 октября, горожане смогут полюбоваться полярным сиянием. Ожидается, что природное явление можно будет увидеть около 21.00. Об этом сообщили в паблике «Любительская метеорология» в Кирове.

- Наиболее благоприятные наблюдения возможного сияния для жителей северной половины области, - пояснили создатели сообщества. - Смотреть нужно в основном на север, но для большей надежности еще и на северо-запад/северо-восток.

Метеорологи-любители предположили, что жители смогут увидеть дугу сияния и столбы над горизонтом. Фотографировать природное явление лучше всего в режиме выдержки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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