2019-10-24T17:17:22+03:00
Общество

Продукция четырех кировских производителей уехала в Азербайджан

Стенд региона находится на 25 Юбилейной Азербайджанской Международной Выставке «Строительство» BakuBuild»
Алена ЗАЙЦЕВА
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Фото: Алексей ГМЫЗИНФото: Алексей ГМЫЗИН
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Четыре кировских предприятия с 22 по 25 октября презентуют свою продукцию на крупнейшей выставке строительной отрасли. В эти дни в Баку почти 200 компаний представляют свою продукцию на 25 Юбилейной Азербайджанской Международной выставке «Строительство» BakuBuild».

Коллективный стенд региона общей площадью 32 м2 представляют четыре предприятия: ООО «Вуд Сити», ООО «Чепецкий Карьев», ООО «РусЭкспортА», ООО «Профоплюс». В числе презентуемой продукции: террасная и фасадная доска, керамический кирпич, пиломатериалы.

Выставочный стенд предприятий Кировской области организован региональным центром поддержки экспорта, за счет средств федерального бюджета были оплачены регистрационные сборы, аренда, оформление стенда и доставка выставочных образцов.

– Участие кировских предприятий в международной выставке – это возможность заявить о себе, напрямую пообщаться с потенциальными потребителями продукции, в том числе зарубежными. Ключевая задача предпринимателей – расширение рынка сбыта и увеличение экспорта продукции, – отметил председатель правительства Александр Чурин.

ВАЖНО

Азербайджан входит в число основных торговых партнеров Кировской области во внешней торговле с долей экспорта по итогам I полугодия 2019 года 2,6% от общего показателя (8,9 млн долларов США).

Центр поддержки экспорта Кировской области оказывает услуги по организации участия региональных субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области в выставках за рубежом. В рамках данной услуги субъект МСП может подать заявку на участие в коллективном стенде экспортеров Кировской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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