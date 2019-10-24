На место аварии на теплосетях выехал зампред правительства Александр Царегородцев
Сегодня утром на перекрестке улиц Воровского и Менделеева произошла крупная коммунальная авария. Примерно в 7.00 произошел прорыв на линии теплоснабжения. Без отопления оказались десятки домов в квадрате улиц Производственной – Менделеева – Солнечной – Воровского до проспекта Строителей. На место выехал заместитель председателя правительства Кировской области Александр Царегородцев.
— К сожалению, сети в городе имеют высокую степень износа, а значит, подобные аварии могут повторяться. Важно все работы по их устранению выполнить качественно и оперативно, — подчеркнул Царегородцев. — Думаю, что подписанное летом концессионное соглашение уже в ближайшее время покажет свою эффективность — позволит в более короткие сроки обновить сети и приведет к снижению аварийности.
Последствия аварии уже в 9.30 начали устранять сотрудники «Кировской теплоснабжающей компании».
К обеду тепло начало поступать в 50 многоквартирных домов. Ожидается, что полностью дефект удастся устранить в течение дня. До полного устранения прорыва без тепла будут оставаться один жилой дом и торговый центр на ул. Воровского.
ХРОНИКА СОБЫТИЯ
В 7.00 поступил сигнал о прорыве теплопровода. Из-за пара в районе площади Конева резко ухудшилась видимость. В соцсетях автолюбители выразили опасение, что по этой причине на Воровского может возникнуть пробка.
Примерно в 8.00 работники КТК начали ограждать место аварии.
В 9.30 рабочие приступили к ремонту трубопровода.
В 12.00 часть домов была подключена к отоплению.
На данный момент сотрудники «Кировской теплоснабжающей компании» находятся на месте аварии. Работы будут вестись до полного устранения дефекта.
Напомним, что в нынешнем году было заключено концессионное соглашение. Теплосети отданы «Кировской теплоснабжающей компании», которая собирается инвестировать в ремонт сетей свои деньги.
ИСТОЧНИК KP.RU