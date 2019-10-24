В Кирове открыли IX Гражданский Форум

СЕГОДНЯ 15:12 2019-10-24T15:12:03+03:00

В 2019 году он совпал с юбилеем Общественной палаты Кировской области

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В четверг, 24 октября, в музее К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики состоялось торжественное открытие IX Гражданского Форума Кировской области при активной поддержке Детского космического центра. В рамках мероприятия прошло пленарное заседание «Совершенствование моделей эффективного взаимодействия власти и общества».

- От лица правительства рад приветствовать всех гостей и участников форума. Это мероприятие объединяет бизнес, власть, некоммерческие объединения: форум развивается и востребован, - отметил вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко. - Не последнюю роль в его становлении играет региональная Общественная палата. Она участвует в реализации многих национальных проектов.

Вице-губернатор отметил, что благодаря инициативе губернатора Кировской области Игоря Васильева реализуется программа поддержки некоммерческих объединений региона. Так, в 2020 году пройдет конкурс среди НКО области. Фонд конкурса составит 10 миллионов рублей. Эти деньги позволят объединениям реализовать задуманные проекты. В завершение речи Андрей Плитко пожелал общественникам плодотворной работы, а также поздравил Общественную палату Кировской области с десятилетием и вручил благодарность ее председателю Наталье Шедько.

Гражданский форум стал той площадкой, на которой обсуждаются актуальные вопросы, происходит выработка идей и предложений. Главная цель события - повысить гражданскую активность населения. Кроме того, во время диалога власти и общественности происходит оценка реализуемых программ в регионе. Что позволяет перейти от критики к конструктивному взаимодействию.

Форум будет проходить с 24 по 26 октября включительно. Для участников проведут мастер-классы и дискуссии на темы взаимодействия власти, бизнеса и общественности; социального предпринимательства, материнства, детства и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU