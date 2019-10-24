Коммунальную аварию на Воровского планируют устранить в течение дня

СЕГОДНЯ 14:39 2019-10-24T17:32:52+03:00

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В четверг, 24 октября, читатель «Комсомолки» прислал в редакцию снимок коммунальной аварии на улице Воровского. Из-за пара в районе площади Конева резко ухудшилась видимость. В соцсетях автолюбители выразили опасение, что по этой причине на Воровского может возникнуть пробка.

Как пояснили в КТК, пар возник из-за прорыва на трубопроводе теплоснабжения в районе дома № 133 по ул. Воровского. ЧП произошло около 07.00 утра. Из-за этого подачу тепла пришлось прекратить в дома на улицах Производственной - Менделеева - Солнечной и Воровского.

К ремонтным работам бригады приступили в 09.30. Возобновить подачу отопления почти во все здания пообещали до обеда текущего дня. Исключение - дома по улице Воровского, 133 и 135Б. В этих зданиях тепло может появиться в течение суток.

ИСТОЧНИК KP.RU