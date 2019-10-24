В ноябрьские праздники электрички в Кировской области будут ходить по другому расписанию

СЕГОДНЯ 13:57 2019-10-24T13:57:46+03:00

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Кировчан предупреждают, что в ноябрьские праздники пригородные поезда изменят расписание. Об этом сообщили в пресс-службе Кировского региона ГЖД. Так, пригородные поезда будут двигаться:

- 1 ноября - по расписанию пятницы;

- 2 и 3 ноября - по расписанию субботы;

- 4 ноября - по расписанию воскресенья;

- 5 ноября - по расписанию понедельника.

Полную информацию о расписании электричек можно найти в сервисе «Яндекс.Расписание» или на сайте «Волго-Вятской пригородной пассажирской компании».

ИСТОЧНИК KP.RU