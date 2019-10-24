В ноябрьские праздники электрички в Кировской области будут ходить по другому расписанию
Жителям рекомендуют заранее ознакомиться со временем отправления
В ноябрьские праздники электрички изменят расписаниеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Кировчан предупреждают, что в ноябрьские праздники пригородные поезда изменят расписание. Об этом сообщили в пресс-службе Кировского региона ГЖД. Так, пригородные поезда будут двигаться:
- 1 ноября - по расписанию пятницы;
- 2 и 3 ноября - по расписанию субботы;
- 4 ноября - по расписанию воскресенья;
- 5 ноября - по расписанию понедельника.
Полную информацию о расписании электричек можно найти в сервисе «Яндекс.Расписание» или на сайте «Волго-Вятской пригородной пассажирской компании».
ИСТОЧНИК KP.RU