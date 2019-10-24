2019-10-24T12:41:30+03:00
Общество

Тепло в домах кировчан по улице Чернышевского появится только после 7 ноября

Сейчас «КТК» проводит замену трубопровода
Анна КРЮКОВА
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Трубопровод на участке оказался сильно изношенТрубопровод на участке оказался сильно изношенФото: Алексей БУЛАТОВ
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В домах жителей по улице Чернышевского постоянно отключают отопление. Это связано с тем, что «Кировская теплоснабжающая компания» проводит замену 520 метров трубопроводов от улицы Шинников. По информации администрации города, участок передали компании год назад как «бесхозный».

- Необходимость в срочной перекладке такого протяженного участка трубопроводов вызвана их серьезным износом, угрожающим безаварийному прохождению отопительного сезона, - пояснил директор АО «КТК» Дмитрий Яшин. - Поскольку работы приходится вести уже в отопительный сезон, мы отключаем потребителей на период не более суток, а затем вновь подаем теплоноситель в жилые дома.

Работы планируют завершить до серьезных заморозков. Отопление в домах кировчан намерены включить к 7 ноября.

Напомним, что сейчас без тепла остаются жители еще более 40 домов. Причина - в аварии на теплосетях недалеко от перекрестка улиц Некрасова и Ивана Попова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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