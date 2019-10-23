2019-10-23T18:27:12+03:00
Общество

Жители Кировской области будут получать ежемесячную выплату при рождении первого ребенка до трехлетнего возраста

С заявлением можно обратиться в МФЦ или органы соцзащиты
Мария ПЕТРОВА
Поделиться:
Ежемесячная выплата при рождении первого ребенка будет выдаваться до трехлетнего возрастаЕжемесячная выплата при рождении первого ребенка будет выдаваться до трехлетнего возрастаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

В текущем году семьи в Кировской области могут получать ежемесячную выплату на ребенка до достижения им возраста полутора лет. С 2020 года по закону срок выплат будет продлен с полутора до трех лет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Сейчас материальную помощь в размере 10 008 рублей получают семьи, в которых среднедушевой доход не превышает 15 471 рубль. В 2019 году выплаты получили уже более 4900 семей.

По словам министра соцразвития региона Ольги Шулятьевой, ежемесячная выплата на первого ребенка осуществляется до достижения ребенком полутора лет. Но при этом первый выплатной период рассчитан до момента, когда ребенку исполнится один год. Затем родителям снова нужно будет подать заявление на назначение выплаты.

Кстати, если малыш родился в выходной день, то жителям Кировской области следует обратиться за предоставлением выплаты в первый рабочий день после выходного. Тогда материальную помощь назначат со дня исполнения ребенком возраста один год и до достижения им возраста полутора лет. Если же родители обратятся с заявлением позже, ежемесячную выплату назначат им только со дня обращения.

– Начиная с января следующего года, семьи, проживающие в Кировской области, должны подать заявление при рождении ребенка, и подтверждать право на выплаты при достижении им возраста одного года, затем двух лет, – отметила министр.

Необходимые для назначения выплаты документы жители региона могут подать в орган социальной защиты населения по месту жительства. Или же родители могут обратиться в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Указ главы региона: в области создадут научно-образовательный центр мирового уровня
В Кировской области мужчины украли три километра проводов и спрятали их в лесу
При подключении Wink — интернет в подарок
В аварии в Сунском районе пострадала четырехмесячная девочка
«Стандартная процедура»: суд продлил арест кировчанке, убившей своего сына
Трудоустройство выпускников с особенностями здоровья
Кировчанка зарезала знакомого у него же дома
Игорь Редькин покидает пост министра энергетики и ЖКХ из-за состояния здоровья
На поиски ребенка выезжали семь экипажей: семилетнего мальчика нашли живым
К 75-летию Победы все мемориальные зоны приведут в порядок
«Ростелеком» повысил компетенции бизнес-сообщества Кирова в вопросах кибербезопасности
Для Кирова закупили 6,5 тонн противогололедных материалов
«Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» обеспечил техприсоединение новых предприятий по переработке древесины
Зима после аномально теплой недели: морозы продержатся до 5 ноября
Каток вокруг ели: как оформят Театральную площадь к Новому году
Кировчанам насчитали 1,7 млрд налогов
Борис Гребенщиков привезет в Киров новый альбом
Глава департамента муниципальной собственности уволилась по собственному желанию
Кировские волонтеры собрали тонну макулатуры
Зимой убирать снег в Кирове будут 180 машин и 130 работников
14 региональных телеканалов ПФО покажут спектакль театральной студии «Стрекоза»
В Кирове арендатор земли собирался поставить снегоплавильный пункт рядом с рекой
Яйца древних животных или мини-жуковлянские валуны: в Слободском нашли овальные окаменелости
На дорогах Кировской области с начала года погиб 41 человек
На Советском тракте до основания сгорела ГАЗель
На 237 событий ярче в регионах «Россети Центр и Приволжье»
В Кирове могут продлить дороги на пяти улицах