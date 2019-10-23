Жители Кировской области будут получать ежемесячную выплату при рождении первого ребенка до трехлетнего возраста

СЕГОДНЯ 18:27 2019-10-23T18:27:12+03:00

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В текущем году семьи в Кировской области могут получать ежемесячную выплату на ребенка до достижения им возраста полутора лет. С 2020 года по закону срок выплат будет продлен с полутора до трех лет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Сейчас материальную помощь в размере 10 008 рублей получают семьи, в которых среднедушевой доход не превышает 15 471 рубль. В 2019 году выплаты получили уже более 4900 семей.

По словам министра соцразвития региона Ольги Шулятьевой, ежемесячная выплата на первого ребенка осуществляется до достижения ребенком полутора лет. Но при этом первый выплатной период рассчитан до момента, когда ребенку исполнится один год. Затем родителям снова нужно будет подать заявление на назначение выплаты.

Кстати, если малыш родился в выходной день, то жителям Кировской области следует обратиться за предоставлением выплаты в первый рабочий день после выходного. Тогда материальную помощь назначат со дня исполнения ребенком возраста один год и до достижения им возраста полутора лет. Если же родители обратятся с заявлением позже, ежемесячную выплату назначат им только со дня обращения.

– Начиная с января следующего года, семьи, проживающие в Кировской области, должны подать заявление при рождении ребенка, и подтверждать право на выплаты при достижении им возраста одного года, затем двух лет, – отметила министр.

Необходимые для назначения выплаты документы жители региона могут подать в орган социальной защиты населения по месту жительства. Или же родители могут обратиться в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU