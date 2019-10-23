«Стандартная процедура»: суд продлил арест кировчанке, убившей своего сына

СЕГОДНЯ 14:52 2019-10-23T15:30:09+03:00

Во время допроса мать призналась в убийстве своего сына. Фото: СУ СКР по Кировской области

Девушка будет находиться под стражей до 13 января 2020

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Кировчанке, которая убила своего сына 14 августа, продлили арест. По информации пресс-службы Следкома Кировской области, 29-летняя девушка будет находиться под стражей до 13 января 2020 года.

- Это стандартная процедура, - уточнили в ведомстве. - Расследование уголовного дела продолжается, назначены экспертизы, проводятся необходимые следственные действия.

Напомним, что страшная трагедия произошла на улице Дружбы. Мама вместе с двухлетним мальчиком проводила время в компании пьяных мужчин. Позднее ребенка нашли мертвым. Ему нанесли восемь ножевых ранений. Изначально в убийстве мальчика подозревали 41-летнего мужчину. Однако в преступлении призналась мать.

ИСТОЧНИК KP.RU