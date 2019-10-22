Бухгалтер уржумского детского дома получила 110 тысяч рублей штрафа

СЕГОДНЯ 11:52 2019-10-22T12:56:13+03:00

За премии на сумму 15 тысяч рублей придется заплатить 110 тысяч штрафа Фото: Валерий РОМАНОВ

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Два года подряд бухгалтер детского дома в городе Уржуме начисляла себе небольшие премиальные. Хищение бюджетных средств вскрылось при проведении проверки прокуратурой. Сумма, которая оказалась украдена, небольшая – 15 тысяч рублей. Однако было заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение с использованием своего служебного положения».

- Женщина добровольно возместила нанесенный ее действиями ущерб, вину в совершенном преступлении признала, - комментируют в СУ СК РФ по Кировской области. - Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в сумме 110 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU