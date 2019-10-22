2019-10-22T12:37:40+03:00
Общество

Воспитатель оскорбляла детей и хватала за волосы: следователи проверят работу детского сада № 67

Кировчане пожаловались на неадекватное поведение сотрудника детского учреждения
Анна КРЮКОВА
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По словам кировчан, воспитатель издевалась над детьмиПо словам кировчан, воспитатель издевалась над детьмиФото: Мария ЛЕНЦ
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Следователи проверяют детский сад № 67 в Кирове. Причина - массовые жалобы родителей на неадекватное поведение одной из воспитательниц. По словам местных жителей, женщина оскорбляет и унижает малышей, и даже применяет к ним физическую силу.

Дама устроилась на работу в детский сад недавно, в августе текущего года. Однако, как рассказывают кировчане, уже в сентябре она успела «отличиться». Так, одного ребенка воспитательница схватила за волосы, а другого малыша силой удерживала на стуле и кричала на него. Своими действиями женщина довела ребенка до истерики.

Теперь сотрудники Следкома Кировской области выясняют, действительно ли все, о чем сообщили родители воспитанников, правда. О результатах проверки станет известно позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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