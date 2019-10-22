Воспитатель оскорбляла детей и хватала за волосы: следователи проверят работу детского сада № 67

СЕГОДНЯ 10:56 2019-10-22T12:37:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Следователи проверяют детский сад № 67 в Кирове. Причина - массовые жалобы родителей на неадекватное поведение одной из воспитательниц. По словам местных жителей, женщина оскорбляет и унижает малышей, и даже применяет к ним физическую силу.

Дама устроилась на работу в детский сад недавно, в августе текущего года. Однако, как рассказывают кировчане, уже в сентябре она успела «отличиться». Так, одного ребенка воспитательница схватила за волосы, а другого малыша силой удерживала на стуле и кричала на него. Своими действиями женщина довела ребенка до истерики.

Теперь сотрудники Следкома Кировской области выясняют, действительно ли все, о чем сообщили родители воспитанников, правда. О результатах проверки станет известно позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU