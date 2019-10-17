2019-10-17T15:03:00+03:00
Общество

В Кировской области предприятие оштрафовали на 1,25 млн за незаконное использование труда мигрантов

Одного из них выдворили за пределы России
Евгений ДЕМИХОВ
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Иностранцы работали на предприятии незаконноИностранцы работали на предприятии незаконноФото: Евгений ДЕМИХОВ
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На одном из деревообрабатывающих производств региона трудились десять иностранных граждан. При этом без разрешения на определенные профессии.

- За незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина в отношении ООО «ВУД ВОРД» возбуждено административное дело, - сообщает прокуратура Кировской области. - Юрлицо оштрафовали на 1,25 миллиона рублей.

Наказали и самих мигрантов. За незаконную трудовую деятельность на территории России иностранцев оштрафовали на суммы от двух до пяти тысяч рублей. Один из десяти нарушил закон уже дважды. За что его выдворили из страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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