Кировчанин попытался «развести» сестру осужденного на 3 млн рублей за изменение приговора
Мужчина знал, что идет на обман. Он рассказал сестре одного из осужденных который отбывает срок в кировской колонии о том, что якобы может помочь изменить обвинение по уголовному делу. Злоумышленник убедил ее: мол, надо дать денег. «Всего-то» три миллиона рублей пошли бы на подкуп сотрудников правоохранительных органов.
- Мужчина осознавал, что в действительности не имеет возможности оказать влияние на решение данного вопроса, - отметили в УФСБ России по Кировской области.
Злоумышленник попросту собирался завладеть крупной суммой и «уйти в закат». Провернуть план ему не удалось. Во время получения двух миллионов рублей его задержали с поличным. За попытку совершить мошенничество в крупном размере в отношении него могут возбудить уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU