2019-10-15T16:18:35+03:00
Происшествия

Дело передано в суд: в Вятских Полянах зверски убили семейную пару

Следственный комитет закончил сбор улик и доказательств против двух преступников
Олег ЛЯЛИН
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За жесткое преступление убийц ждет соответствующее наказание.За жесткое преступление убийц ждет соответствующее наказание.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Сегодня, 15 октября, Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области завершилось расследование по убийству супружеской пары. Двое жителей Вятских Полян «попали» сразу на четыре статьи УК РФ: групповое убийство, пособничество в убийстве, сокрытие другого преступления и кражу. Мужчинам грозит суровое наказание: только за групповое убийство они могут сесть пожизненно или лет на 20.

14 июня этого года, вечером, в деревне Средняя Тойма Вятскополянского района в одном из домов были найдены два трупа. На телах 53-летнего мужчины и 49-летней женщины зияли многочисленные раны. В дом на улице Молодежная, где были обнаружены тела, выехали следователи. После осмотра тел и места происшествия сотрудники СК выдвинули версию смерти супругов.

13 июня в доме семейной пары гостили двое мужчин, одному из которых 43 года, второму - 26. Гости и хозяева выпивали. Во время застолья произошла ссора. Сначала собутыльники убили хозяина дома. С помощью ножа и отвертки мужчине нанесли насколько ударов по телу и в горло. Но в доме находилась жена убитого. Чтобы не оставлять свидетеля, убийцы зарезали и женщину. После этого преступники украли из дома погибших деньги - семь тысяч рублей. Вещи, в которые были одеты преступники в момент убийства, были ими сожжены. Мужчины решили переодеться в другую одежду (которую также нашли в доме супругов), чтобы как-то скрыть следы своего «участия».

Следствие оперативно нашло место, где скрывались убийцы. После задержания подозреваемых заключили под стражу. В Следственном комитете быстро собрали все необходимые данные, чтобы направить материалы по делу в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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