Под Кирово-Чепецком задержали похитителей телят: одну свою жертву злоумышленники упустили

СЕГОДНЯ 14:46 2019-10-10T14:46:27+03:00

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На подъезде к районному центру сотрудники полиции задержали автомобиль с двумя злоумышленниками. В машине обнаружили разделанную тушу теленка. Как выяснилось, мясо мужчинам не принадлежало.

- В деревне Малый Канып они проникли в помещение местного сельхозпредприятия и похитили теленка стоимостью 100 тысяч рублей, - сообщили в УМВД России по Кировской области. - Вывезли животное в лес, где забили на мясо.

Видимо, сделали они это, чтоб теленок наверняка не убежал. Как случилось с ними той же ночью за несколько часов до задержания. Тогда мужчины «поработали» на местной ферме в деревне Широковцы. Они также «взяли в плен» теленка (стоимостью 65 тысяч рублей) и попытались увести его подальше. В планы вмешался работник предприятия. Он спугнул злоумышленников и теленка - все трое бросились врассыпную. Правда, мужчины потом смогли «самоорганизоваться» и совершить второй набег уже на другую ферму. А вот где сейчас теленок, неизвестно.

На подозреваемых завели уголовное дело за кражу. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU