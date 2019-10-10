Для кировчан планируют запустить чат-бот с расписанием автобусов

СЕГОДНЯ 13:35 2019-10-10T13:35:57+03:00

Чат-бот может начать работать уже в ноябре. Фото: скрин с видео ГТРК «Вятка»

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Для удобства кировчан «ЦДС» планирует запустить чат-бот в мессенджере Viber. Об этом сообщил телеканал ГТРК «Вятка». Планируется, что так жители города смогут получать информацию о том, какой транспорт проходит через конкретную остановку.

Новый бот может начать работу уже в ноябре. Для этого, на остановках города появятся специальные таблицы с номерами и QR-кодами. Для общения с программой, нужно будет отправить боту сообщение с номером остановки. В ответ кировчане получат информацию о транспорте, который проходит по этому адресу.

Напомним, что в Кирове планировали запустить новую маршрутную сеть. Однако жители города к изменениям оказались не готовы.

ИСТОЧНИК KP.RU