Для кировчан планируют запустить чат-бот с расписанием автобусов
Для удобства кировчан «ЦДС» планирует запустить чат-бот в мессенджере Viber. Об этом сообщил телеканал ГТРК «Вятка». Планируется, что так жители города смогут получать информацию о том, какой транспорт проходит через конкретную остановку.
Новый бот может начать работу уже в ноябре. Для этого, на остановках города появятся специальные таблицы с номерами и QR-кодами. Для общения с программой, нужно будет отправить боту сообщение с номером остановки. В ответ кировчане получат информацию о транспорте, который проходит по этому адресу.
Напомним, что в Кирове планировали запустить новую маршрутную сеть. Однако жители города к изменениям оказались не готовы.
ИСТОЧНИК KP.RU