Кировские фермеры показали свою продукцию на выставке в Москве

СЕГОДНЯ 12:33 2019-10-10T13:24:05+03:00

Посетители «Золотой осени - 2019» смогли оценить сыры, молоко и овощи не только на вид, но и на вкус

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Агропромышленная выставка «Золотая осень» на ВДНХ проходит уже в 21-й раз. В 2019 году ее центральной темой стали инновации в сельском хозяйстве. Полторы тысячи экспонентов принимают участие в главном аграрном событии года. На выставку прибыли не только представители российских, но и зарубежных аграрных организаций.

В выставочном павильоне «Регионы России» Кировскую область предтавляют десять сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. Посетители выставки могут попробовать сыры, молочные продукты, овощи и другие продукты, произведенные в нашем регионе.

- Кировская область - традиционный участник «Золотой осени», - отметил заместитель председателя правительства, министр сельского хозяйства и продовольствия региона Алексей Котлячков. - Мы привезли на выставку то, чем может гордиться наш агропромышленный комплекс. Это, в первую очередь, молочная продукция, хорошо известная за пределами региона. Для наших аграриев участие в выставке - это не только возможность показать себя, но и шанс найти дополнительные рынки сбыта, узнать о перспективных направлениях в сельскохозяйственном производстве, перенять опыт других регионов, повысить узнаваемость бренда.

Большой популярностью у посетителей пользуется продукция кировского фермера Александра Кочкина из Подосиновского района. Он привез на агровыставку три вида сыра. Как отметил молодой предприниматель, для дегустации было привезено порядка ста килограммов продукции.

Второй молодой фермер - Александр Ефремов - представил на выставке вятский картофель. Его хозяйство успешно развивается в Фаленском районе. Оба фермера получили гранты на создание животноводческих хозяйств и семейных ферм.

ИСТОЧНИК KP.RU