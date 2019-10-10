Ушел из больницы на костылях: полицейские разыскивают 43-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 12:14 2019-10-10T14:55:50+03:00

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Сотрудники полиции в Кирове сообщили о розыске пропавшего. Где находится 43-летний Сергей Стогниенко неизвестно с лета. Он пропал 16 августа. В этот день он ушел из областного Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии.

Приметы мужчины: на вид около 45-50 лет, рост 185-190 см, среднего телосложения, волосы темные, стрижка короткая. Сергей был одет в черный спортивный костюм, черные кроссовки.

Также полицейские сообщают об особых приметах мужчины: на одной из рук отсутствуют две фаланги пальца. Пропавший может передвигаться на костылях.

Если вы знаете, где может находиться мужчина, просьба сообщить об этом по номерам: (8332) 674-319, 674-325, 36-16-22, 8(953)948-11-77, или 02 (102 с мобильного телефона).

ИСТОЧНИК KP.RU