В Кирове презентовали очередную книгу о почетных гражданах города

СЕГОДНЯ 11:49 2019-10-10T14:50:05+03:00

Изменить размер текста: A A

9 октября в библиотеке имени Герцена состоялась презентация 29-й книги из серии «Почетные граждане Кирова». Издание посвящено председателю совета директоров ОАО «Кировский завод «Маяк», почетному работнику промышленности вооружений, почетному машиностроителю Сергею Смирнову.

- Завод «Маяк» и имя Сергея Алексеевича - понятия неразделимые. Более 50 лет он посвятил родному предприятию, пройдя большой путь от ученика слесаря до генерального директора, - отметила глава города Кирова Елена Ковалева. - Он и сейчас остается в гуще событий завода и, несмотря на свою занятость, находит возможность участвовать в жизни города.

Звание почетного гражданина Смирнов получил еще четыре года назад. Решение об этом приняли депутаты городской Думы. Так были отмечены заслуги Сергея Смирнова в сфере отечественного машиностроения, а также вклад в социально-экономическое развитие города, активную общественную деятельность и благотворительность.

Выпуск изданий о выдающихся людях Кирова будет продолжен. Об этом сообщила Елена Ковалева. Напомним, что книги выходят в свет благодаря усилиям сотрудников НКО «Золотой фонд Вятки».

ИСТОЧНИК KP.RU