2019-10-10T13:55:37+03:00
Общество

Вода в Кирове может пахнуть фенолом

Уже несколько дней подряд жители города жалуются на неприятный запах из кранов
Анна КРЮКОВА
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Содержание фенола в воде не превышает нормыСодержание фенола в воде не превышает нормыФото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
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Стало известно, почему вода в Кирове неприятно пахнет. Как пояснили в управлении Роспотребнадзора, в Вятке в понедельник, 7 октября, обнаружили следы фенола. Его концентрация не превышает нормы, однако именно очищающее вещество могло стать причиной неприятного запаха.

Поэтому в управлении приняли решение снизить количество обеззараживающего реагента, который применяют для очистки воды. Также для определения источника загрязнения воды (из-за выявления фенола) направлены запросы в министерство охраны окружающей среды, управление Росприроднадзора и в природоохранный центр.

Напомним, что кировчане жалуются на неприятный запах от воды. Специалисты «Водоканала» уже отобрали пробы воды из распределительной системы и квартир горожан. Пока все показатели в норме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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