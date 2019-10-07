2019-10-07T18:53:53+03:00
Общество

В Кирове залатают ямы в асфальте

На ремонт затратят 400 тысяч рублей
Олег ЛЯЛИН
Поделиться:
Пока погода позволяет, поэтому ремонт начнется уже на этой неделеПока погода позволяет, поэтому ремонт начнется уже на этой неделеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Недавно горадминистрация заключила с АО «Гордормостстрой» контракт на починку проблемных участков дорог на некоторых улицах Кирова. На этой неделе работа уже закипит. Ремонт пройдет на улицах Молодой Гвардии (от Урицкого до Ленина), Комсомольской (от Горького до Октябрьского проспекта), Космонавта Волкова, а также на улице Советской в Нововятском районе.

С помощью асфальтогранулята починят дороги на подъезде к Лобановскому и Мезринскому кладбищам, а также у пешеходного перехода у Перинатального центра. Но это еще не все. Также подобного рода работы городские власти проведут на Блюхера, Ульяновской и Боровой. Насыпку с уплотнением обещают подвезти и в деревню Чарушины.

Также администрация решила проблему с «вечной лужей» на улице Комсомольской. Причиной затопления оказался засор стоков ливневой канализации, которая находится в собственности РЖД. Теперь представители компании должны отчитаться перед администраций за этот инцидент.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По области летают «неотложки» с лопастями
В Кирове умер известный журналист и фотограф
В Кировской области на производстве пельменей обнаружили антисанитарию
Из кировского магазина украли алмазный диск за 8 тысяч рублей
Житель Нововятска зарезал своего собутыльника
На Октябрьском проспекте произошло массовое ДТП с двумя иномарками и автобусом
В Кировской области выпал трехсантиметровый слой снега
В Кировской области водитель «КамАЗа» сбил инспектора ДПС
В Кирово-Чепецке за сутки два раза тушили пожар в одном и том же доме
Из Кировской области пытались незаконно вывезти четыре тысячи кубометров древесины
Профессор ВятГУ Владимир Помелов представил новые книги
Мимо прошли десятки людей: в Кирове 15-летнему токсикоману стало плохо у входа в ТЦ
А вы знали?
Рабочая неделя в Кирове будет прохладной и дождливой: похолодает до -1
Проект «Вятка без мусора» находится на грани закрытия
Кировских педагогов наградили за победу во всероссийских конкурсах
Сотрудники детского сада № 63 анонимно прокомментировали массовое увольнение