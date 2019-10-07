В Кирове залатают ямы в асфальте

СЕГОДНЯ 18:01 2019-10-07T18:53:53+03:00

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Недавно горадминистрация заключила с АО «Гордормостстрой» контракт на починку проблемных участков дорог на некоторых улицах Кирова. На этой неделе работа уже закипит. Ремонт пройдет на улицах Молодой Гвардии (от Урицкого до Ленина), Комсомольской (от Горького до Октябрьского проспекта), Космонавта Волкова, а также на улице Советской в Нововятском районе.

С помощью асфальтогранулята починят дороги на подъезде к Лобановскому и Мезринскому кладбищам, а также у пешеходного перехода у Перинатального центра. Но это еще не все. Также подобного рода работы городские власти проведут на Блюхера, Ульяновской и Боровой. Насыпку с уплотнением обещают подвезти и в деревню Чарушины.

Также администрация решила проблему с «вечной лужей» на улице Комсомольской. Причиной затопления оказался засор стоков ливневой канализации, которая находится в собственности РЖД. Теперь представители компании должны отчитаться перед администраций за этот инцидент.

ИСТОЧНИК KP.RU