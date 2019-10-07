В Кирове умер известный журналист и фотограф

СЕГОДНЯ 17:29 2019-10-07T18:32:05+03:00

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Сегодня, седьмого октября рано утром от нас ушел вятский журналист Андрей Осминин. С его именем коллеги связывают целую эпоху. Он был членом Союза журналистов Кировской области и ответственным секретарем в правлении в последнее время.

По словам коллег, это был по-настоящему творческий человек. Журналист успел поработать и на телевидении, и на радио, и в газетах. Занимался PR-проектами, был пресс-секретарем политиков. Также Андрей Осминин выпустил сборник стихов «Давайте верить в чудеса». С 1994 года являлся членом Союза журналистов.

- Из-под пера Андрея всегда выходили интересные, острые, злободневные материалы. Он был великолепным фотографом. Многие знают его замечательные стихи, - говорят о нем коллеги. - Андрей был человеком высокообразованным, интеллигентным, с сильным нравственным стержнем.

Информация о церковной службе по умершему будет известна позже.

ИСТОЧНИК KP.RU