В Кировской области на производстве пельменей обнаружили антисанитарию

СЕГОДНЯ 17:05 2019-10-07T18:24:53+03:00

Кто знает, что могло упасть в тесто или фарш, которые использовались при изготовлении тех пельменей Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В двух магазинах нашли опасное мясо, а на производстве полуфабрикатов - нарушение санитарных норм. Специалисты регионального Россельхознадзора вместе с прокурорами прошли с ревизией по предприятиям Пижанского района, работающим с мясными изделиями.

В одном из магазинов проверяющие обнаружили 638 граммов просроченных шницелей и почти полтора килограмма замороженных фрикаделек неизвестного происхождения.

- Продукция признана опасной в ветеринарно-санитарном отношении, снята с реализации и помещена на ответственное хранение, - сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике.

В холодильнике другого магазина нашли еще 870 граммов просроченной вареной колбасы.

А местный цех по производству пельменей «отличился» антисанитарией. Отходы, которые образовывались в результате работы предприятия, хранились прямо на полу, под ногами сотрудников, а не как положено - в закрытых емкостях. Кроме того, руководство цеха сквозь пальцы смотрело на то, что работники хранят личные вещи в производственном помещении.

ИСТОЧНИК KP.RU