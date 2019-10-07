В Кировской области на производстве пельменей обнаружили антисанитарию
В двух магазинах нашли опасное мясо, а на производстве полуфабрикатов - нарушение санитарных норм. Специалисты регионального Россельхознадзора вместе с прокурорами прошли с ревизией по предприятиям Пижанского района, работающим с мясными изделиями.
В одном из магазинов проверяющие обнаружили 638 граммов просроченных шницелей и почти полтора килограмма замороженных фрикаделек неизвестного происхождения.
- Продукция признана опасной в ветеринарно-санитарном отношении, снята с реализации и помещена на ответственное хранение, - сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике.
В холодильнике другого магазина нашли еще 870 граммов просроченной вареной колбасы.
А местный цех по производству пельменей «отличился» антисанитарией. Отходы, которые образовывались в результате работы предприятия, хранились прямо на полу, под ногами сотрудников, а не как положено - в закрытых емкостях. Кроме того, руководство цеха сквозь пальцы смотрело на то, что работники хранят личные вещи в производственном помещении.
ИСТОЧНИК KP.RU