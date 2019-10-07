Из кировского магазина украли алмазный диск за 8 тысяч рублей
Бородач в тельняшке вошел в один из магазинов Кирова на улице Карла Маркса. После его ухода сотрудники торговой точки не досчитались товара. Пропал алмазный диск для инструмента. Руководство магазина оценило стоимость расходника в восемь тысяч рублей.
- Подозреваемого зафиксировала камера видеонаблюдения, - отметили в УМВД России по Кировской области. - На вид ему 30-35 лет, крепкого телосложения, волосы темные.
Во время визита в магазин мужчина был одет в жилетку и штаны защитного цвета, тельняшку и черные сапоги.
Всех, у кого имеется информация о подозреваемом просят сообщить в полицию по телефонам: 56-60-20 или 02 (102 - с мобильного).
ИСТОЧНИК KP.RU