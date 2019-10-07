2019-10-07T17:41:55+03:00
Происшествия

Из кировского магазина украли алмазный диск за 8 тысяч рублей

Злоумышленника ищет полиция
Евгений ДЕМИХОВ
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Перед входом в торговый зал мужчина огляделся по сторонам. Фото: УМВД России по Кировской областиПеред входом в торговый зал мужчина огляделся по сторонам. Фото: УМВД России по Кировской области
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Бородач в тельняшке вошел в один из магазинов Кирова на улице Карла Маркса. После его ухода сотрудники торговой точки не досчитались товара. Пропал алмазный диск для инструмента. Руководство магазина оценило стоимость расходника в восемь тысяч рублей.

- Подозреваемого зафиксировала камера видеонаблюдения, - отметили в УМВД России по Кировской области. - На вид ему 30-35 лет, крепкого телосложения, волосы темные.

Во время визита в магазин мужчина был одет в жилетку и штаны защитного цвета, тельняшку и черные сапоги.

Всех, у кого имеется информация о подозреваемом просят сообщить в полицию по телефонам: 56-60-20 или 02 (102 - с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU

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