На Октябрьском проспекте произошло массовое ДТП с двумя иномарками и автобусом

СЕГОДНЯ 16:13 2019-10-07T16:30:42+03:00

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20-летний водитель «Мерседеса» врезался в попутную «Ауди», после чего столкнулся с «пазиком». От удара городской маршрутный автобус свернул с дороги и наехал на столб.

- ДТП произошло 6 октября в 16.10 часов на Октябрьском проспекте напротив дома № 149, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель автомобиля «Мерседес» неправильно выбрал дистанцию до впереди идущей машины.

В результате происшествия пострадали три человека: сам «инициатор» ДТП, 22-летняя девушка-пассажир «Ауди» и 35-летняя женщина-пассажир ПАЗа. К счастью, травмы не оказались тяжелыми и госпитализация пострадавшим не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU