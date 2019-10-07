В Кировской области водитель «КамАЗа» сбил инспектора ДПС

СЕГОДНЯ 14:34 2019-10-07T14:34:11+03:00

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В воскресенье, 6 октября, в Яранском районе водитель «КамАЗа» сбил инспектора ДПС. ЧП случилось около 21.00 на 167 км федеральной автодороги «Вятка». Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Кировской области.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель грузовика утомился в пути и не смог вовремя среагировать на опасность. В этот день 36-летний мужчина проехал без отдыха более тысячи километров.

В момент аварии сотрудник полиции находился при эвакуации машины, которая попала в ДТП. На мужчине был жилет со световозвращающимися элементами. Кроме того, перед эвакуатором на обочине стоял патрульный автомобиль с проблесковыми маячками.

Однако водитель «КамАЗа» не остановился. Он сбил инспектора и после этого врезался в «ЗИЛ», который эвакуировал автомобиль.

В результате аварии сотрудник полиции получил травмы. Его госпитализировали. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

Напомним, что 15 октября 2017 года в Кирове водитель такси сбил двух инспекторов ДПС. Лейтенант полиции Кирилл Изместьев скончался сразу же после аварии в больнице. Второго инспектора Константина Горохова не стало в конце марта 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU