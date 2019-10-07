В Кирово-Чепецке за сутки два раза тушили пожар в одном и том же доме

СЕГОДНЯ 13:22 2019-10-07T13:58:50+03:00

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Пожарным в Кирово-Чепецке пришлось дважды за сутки тушить пожар в одном и том же доме. Возгорания произошли 5 октября на улице Ленина, 57. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Кировской области.

Так, спасатели тушили загоревшуюся камеру мусопровода. Огонь вспыхнул в 03.45. Причина возгорания - неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом.

Также в 22.02 пожарным поступила информация, что в том же доме в одной из квартир на восьмом этаже загорелась входная дверь. Кто-то поджег ее умышленно.

В соцсетях жители уже начали предполагать, не активизировался ли в Кирово-Чепецке поджигатель. Напомним, что в 2017 году 13-летняя жительница Омутнинска за неделю подожгла два дома.

ИСТОЧНИК KP.RU