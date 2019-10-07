Из Кировской области пытались незаконно вывезти четыре тысячи кубометров древесины
За девять месяцев текущего года из Кировской области пытались незаконно вывезти четыре тысячи кубометров древесины. Хвойные породы добыли на карантинных зонах по вредителям леса. Древесина не прошла фитосанитарный контроль.
Как пояснили в региональном управлении Россельхознадзора, попытки незаконно вывезти лес вскрылись во время рейдов. Всего сотрудники управления провели за год 149 мероприятий по контролю вывоза хвойной древесины и досмотрели более двух тысяч машин. В 122 случаях лес пытались вывезти незаконно.
За это к административной ответственности уже привлекли 57 юридических лиц, 58 индивидуальных предпринимателей и семь граждан. Сумма штрафов за незаконную перевозку леса составила около 122 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU