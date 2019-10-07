СЕГОДНЯ 12:32 2019-10-07T13:39:08+03:00

Изменить размер текста: A A

За девять месяцев текущего года из Кировской области пытались незаконно вывезти четыре тысячи кубометров древесины. Хвойные породы добыли на карантинных зонах по вредителям леса. Древесина не прошла фитосанитарный контроль.

Как пояснили в региональном управлении Россельхознадзора, попытки незаконно вывезти лес вскрылись во время рейдов. Всего сотрудники управления провели за год 149 мероприятий по контролю вывоза хвойной древесины и досмотрели более двух тысяч машин. В 122 случаях лес пытались вывезти незаконно.

За это к административной ответственности уже привлекли 57 юридических лиц, 58 индивидуальных предпринимателей и семь граждан. Сумма штрафов за незаконную перевозку леса составила около 122 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU