Мимо прошли десятки людей: в Кирове 15-летнему токсикоману стало плохо у входа в ТЦ

СЕГОДНЯ 11:37 2019-10-07T13:08:32+03:00

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5 октября Уполномоченный по правам ребенка Кировской области Владимир Шабардин наткнулся на странную компанию подростков. По словам омбудсмена, шестеро пацанов стояли неподалеку от входа в торговый центр на улице Менделеева.

- У каждого в руках по прозрачному пакету с чем-то темным внутри, - написал в соцсетях Владимир Валерьевич. - Пацаны стоят кучкой, периодически поднося пакет к лицу. На вопрос: что делаем? - парни заторможенно отвечают - ничего, начинают расходиться, один в углу двинуться не может, рядом пакет, глаза закрыты, речь невнятна.

Омбудсмен вызвал скорую, медики, в свою очередь, сообщили об инциденте в полицию. Как оказалось, старшему в компании было 15 лет. Ему-то и стало плохо. Другим детям - по 10-11 лет.

К счастью, парня откачали. Больше всего Шабардина поразил не тот факт, что парни никого не стеснялись, а то, что никто из прохожих на них не обратил внимания - место все-таки людное.

ИСТОЧНИК KP.RU