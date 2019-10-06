2019-10-06T19:23:57+03:00
Общество

Проект «Вятка без мусора» находится на грани закрытия

Волонтерам требуется помещение для проведения акций
Анна КРЮКОВА
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Волонтеры просят поддержки со стороны органов местного самоуправления. Фото: vk.com/vyatkabezmusoraВолонтеры просят поддержки со стороны органов местного самоуправления. Фото: vk.com/vyatkabezmusora
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Проект «Вятка без мусора» может закрыться, так как у сообщества нет подходящего помещения для сбора вторсырья. Об этом сообщает портал «Свойкировский.рф» со ссылкой на основателя проекта Анастасию Скурихину.

На заседании общественного совета при Министерстве охраны окружающей среды Кировской области она сообщила, что на последнюю крупную акцию, которая проходила в «Практикуме», пришло две тысячи человек. В итоге помещение оказалось переполнено, людям пришлось стоять в очередях, а волонтеры «ужасно устали».

Также Анастасия Скурихина отметила, что в других странах такие проекты поддерживает либо государство, либо спонсоры. Если же поддержки со стороны органов местного самоуправления или общественных организаций в Кирове не будет, то проект придется прекратить.

Сейчас на примете у волонтеров уже есть помещение, которое бы подошло для проведения акций, лекций и продажи эко-товаров. Аренда пространства обойдется в 60 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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