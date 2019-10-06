Кировских педагогов наградили за победу во всероссийских конкурсах

СЕГОДНЯ 17:17 2019-10-06T17:17:56+03:00

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Сразу два педагога получили в канун своего профессионального праздника заслуженные награды. Так, в конкурсе «Учитель года России» отличилась учитель английского языка лицея города Кирово-Чепецка Анна Корзунина. Она победила в специальной номинации «За бережное отношение к живому великорусскому языку». Федеральный этап данного конкурса «Учитель года России» проходил в Грозном.

- От конкурсных испытаний впечатления остались противоречивыми, - рассказала Анна Корзунина. - С одной стороны, все задуманное было реализовано. С другой стороны, волнение зашкаливало и мешало спокойно воспринимать все происходящее. Сильное впечатление осталось от чеченских школьников, застенчивых и в то же время всей душой желающих тебе помочь.

Также наградили и педагога-психолога Слободского колледжа педагогики и социальных отношений Татьяну Меньшикову. Ее отметили во время заключительного этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России - 2019». Педагог стала победителем в в номинации «Виртуозное мастерство школьного психолога».

- Самым интересным для меня стал процесс профессионального общения с коллегами из разных регионов, во время которого я увидела, насколько разными по образу и уровню профессионального мастерства бывают педагоги-психологи, - поделилась своими впечатлениями Татьяна Меньшикова. - Так как на конкурсные испытания собрались лучшие из лучших на региональном уровне, мне удалось познакомиться с технологиями работы, которые применяют коллеги в своей практике.

Торжественная церемония награждения педагогов состоялась в Государственном Кремлевском дворце. Как отметила министр образования Кировской области Ольга Рысева, «на Вятской земле живут талантливые, активные и целеустремленные профессионалы своего дела».

Первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов в свою очередь подчеркнул, что признание заслуг кировских педагогов на всероссийском уровне говорит о том, что сфера образования региона находится в надежных руках.

ИСТОЧНИК KP.RU